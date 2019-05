Voz 1434

00:40

a las once en la Real Casa de Correos comenzará el acto central del día con la entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid y las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo en ese acto van a coincidir Pablo Casado y Ángel Garrido apenas una semana después de que el ex presidente regional anunciase su marcha Ciudadanos en la SER en Hoy por hoy esta mañana hemos hablado también con los candidatos a la Comunidad por más Madrid por Podemos hasta hace no mucho también compañeros de partido Íñigo Errejón asegura que la izquierda superará a la derecha en Madrid del veintiséis EM a diferencia de lo que pasó el pasado domingo gracias a que están él y Carmena como candidatos Isabel Serra ha explicado por qué no va a ir esta mañana el acto de la Puerta del Sol