Las noticias de Canarias, 09:02 (02/05/2019)

pero alguna señal clara que no se ha atrevido hasta la al sacar al Ejército como parada calle precisamente porque el doce y recordó que el pueden dar entonces yo creo que de verdad no no va a puja a una escalada a una escalada de violencia que pueda terminar un conflicto tipo guerra civil

mientras en el Archipiélago en la política regional la disputa interna en Podemos canarias es cada vez más evidente Se ha hecho aún más patente tras los cambios de última hora en las listas en la circunscripción de Gran Canaria para las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo una plancha a la que ha renunciado Carmen valido afín a Mary Pita enfrentada a la secretaria general y candidata al Gobierno regional Noemí Santana ha afirmado válido que no lo hicieron antes por no afectar a las elecciones estatales pero ha asegurado que la situación era insostenible

Voz 3

01:27

una serie de de de motivos con carenado desde hace hoy ya hubo decidimos vivir decidimos que no lo que no iba más sentía seguir soportando ni tampoco dando el de porque el hecho de estar ahí no solamente anda visual la Lavín la visibilidad de que todo está bien te que normal pero llegó un punto que dijo mira allí nos plantamos porque ya no se pueden seguir