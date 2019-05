Voz 1995

00:20

luego vino el Iniesta de mi vida pero cuando disparó a puerta mundo se detuvo recuerda en ese momento esa respiración contenida ese alivio al ver que el balón tomaba su tiempo y salía como despidiéndose de unos familiares por el poste derecho el denostado Woody Allen afirmaba que en otra vida le hubiera gustado ser los dedos Warren Beatty en nuestro país nada supera al pie derecho de Casillas nada añade el corazón Se nos cogió un poco a todos no sólo al extraordinario portero a todos conocimos la noticia y estuvimos en una en una hay esa imagen con el pulgar levantado dando gracias y asegurando que todo estaba bien nos tranquiliza de la misma manera que nos lleva a pensar en todos los que están en un hospital a ver esa foto eres capaz hasta de imaginar el olor del detergente de la almohada en un hospital no hay diferencias entre pacientes todo toma distancia hice relativiza hoy vamos a empezar esta mañana saludando a todos los que están en un hospital a esos a los que un familiar les trajo una radio que ponen bajito para no molestar al de Alá a todos los que esperan en alta a los que no saben cuando cuando les van a dar el alta a los familiares que son capaces de dormir en esas incomodísimas sillas sólo vamos también a los dueños de los parking de los hospitales por lo abusivo sus tarifas saludamos