no no me preocupa el la democracia nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro del marco de la democracia no por supuesto que creo que en algunos de estos grupos políticos representan unos proyectos que tienen que ver con el pasado desde mi punto de vista y no con el presente pero el la grandeza de la democracia es que cabe todo y cabe la posibilidad de debatir sobre todo claro en el marco del respeto enorme de las democracias

Voz 3

01:29

esa gente y muchos de ellos me están diciendo que no creen que no ha sido desde luego es muy oportuno dividir este voto que ya hemos anunciando que esa fragmentación sólo le iba a beneficiar a Pedro Sánchez que ha sido el principal artífice de que crezca Vox de esa manera echando gasolina constantemente yo creo que lo que nos dice la gente es bueno ya votamos a Vox en su momento ya me he quedado a gusto ya ha dado un tortazo al PP pero creo que esto no nos viene bien a ninguno