Las noticias de Cantabria, 11:02 (02/05/2019)

la FAPA la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria ha presentado hoy un recurso de reposición en la Consejería de Educación contra la orden que publica el calendario escolar para el próximo curso por incumplimiento dice tanto de la legislación estatal como autonómica FAPA ha sostenido que no se respeta el mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos al no tomar en consideración las festividades locales que suponen la pérdida de uno o dos días declarados como lectivos en numerosos municipios cántabros todo ello lleva además a la FAPA exigir nuevamente la dimisión del consejero Francisco Fernández Mañanes el comité de empresa del Gobierno de Cantabria sean cerrado durante esta mañana en la sede del Ejecutivo después de que se hayan paralizado dicen los preacuerdos alcanzados entre otros en los alcanzados para los trabajadores de Vías y Obras para los del Instituto Cántabro de servicios sociales para los de los planes hidráulicos o la Consejería de Educación que afecta a unos dos mil empleados parece ser que el próximo lunes retomarán las negociaciones directamente con el presidente Revilla y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos si el compromiso de ambos no es firme el próximo veintitrés de mayo Irán