Las noticias de Aragón, 11:02 (02/05/2019)

ver a para las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo a esta hora el PAR presenta en la explanada de la Expo en Zaragoza su candidatura a las Cortes en media hora el presidente Chunta y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón José Luis Soro presenta el programa electoral de la formación con el que concurre a esos comicios mientras el PP aragonés la junta directiva regional analiza esta tarde los resultados del pasado domingo el presidente de la formación Luis María Bea monte esta mañana en Radio Zaragoza en la rebotó ha insistido en que lo que pasó el domingo no es extrapolable el veintiséis de mayo que el cambio de rumbo de Génova hacia un discurso más centrista es creíble

estoy convencido que la sociedad quiere moderación y normalidad y esa moderación y esa normalidad a la que no se ha hecho un zar siempre que nos ha hecho llegar a escenarios de gobierno por eso estoy convencido que va a ser creíble porque el Partido Popular ha sido siempre eso el paseamos

que no haya dudas Vox y el PP dice son cosas muy diferentes

Voz 2

01:14

seamos no ha sido lo mejor que no podía pasar pero es que tenemos que situar a cada uno dónde está nosotros tenemos somos un partido que está comprometido pues todo lo que he dicho pico las identidades oiga que que defiende la libertad creen que defiende la economía social de mercado que defendemos el conjunto de las instituciones el modelo de organización territorial que nativos que defendemos la Unión Europea