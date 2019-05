Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (02/05/2019)

pues esto sumamos que la Guardia Civil ha detenido a un dispositivo de seguridad ciudadana instalado en Cuenca a un joven de veinte años sobre el que pesaba una orden de búsqueda detención y personación emitida por un juzgado de Valencia el arresto se produjo el pasado veintinueve de abril cuando efectivos de la Guardia Civil conquense realizaban a este dispositivo en la A tres a la altura de Tébar identificaron a un varón de veinte años de edad sobre el que pesaba esta orden de búsqueda detención y personación el orden había sido emitida por el Juzgado de Instrucción número diecisiete de la ciudad de Valencia llegamos así a las once y cuatro minutos sería cómodos

Voz 5

01:19

siete al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche se suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no