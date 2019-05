Las noticias de Navarra, 11:02 (02/05/2019)

Voz 0647

00:23

esencia del grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona para señalar que este primer gobierno del cambio decía Itziar Gómez ha sido un hito en la política de la ciudad Gobierno del cambio que ha puesto en valor la politica del acuerdo del diálogo y de la negociación con un noventa por ciento del cumplimiento del acuerdo programático según ha evaluado señala que han demostrado eficaz gestión con tres presupuestos aprobados Geroa Bai decía Itziar Gómez ha ofrecido garantía de gobernabilidad de eficacia en la gestión como autocrítica señalaba el no haber sido capaces de llegar a cuatro en el gobierno municipal dice no da pena es motivo de reflexión para que no vuelva