Escucha las noticias de las 12:00 (02/05/2019)

sí qué tal buenos días a los actos del dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid reúnen a estará en la Puerta del Sol la sede de la Presidencia autonómica a algunos de los dirigentes políticos de más notoriedad de nuestro país en un clima de alta temperatura políticas el caso de Pablo Casado el presidente del PP que ha reivindicado ante los periodistas su protagonismo como líder de la oposición y ha vuelto a marcar distancias con Vox y conciudadanos con hemos mensajes sobre la centralidad del Partido Popular a diferencia de las cosas que dijo en la reciente campaña electoral Casado coinciden Galatto con los ex presidentes autonómicos Esperanza Aguirre ya Ángel Garrido actualmente trasvasado a ciudadanos con los que no ha intercambiado ni un simple saludo Adrián Prado

sí sí sillas separan ahora mismo a Casado llaga Garrido en este acto en el que todas las miradas están puestas en ellos el líder del PP ha evitado saludar al ex presidente madrileño tampoco ha querido responder a las preguntas sobre su posible encuentro lo que no dudó don hacer Casado es en cargar contra el partido al que ha seguido Garrido contra ciudadanos

creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos y creo que alentar a que a otros miembros de partidos políticos ese pase en mitad de la campaña electoral al tú yo pues da buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar pero sobre todo de la mala situación de captación de talento interna que puedes tener en tu partido con

me Esperanza Aguirre sí ha habido saludos han dado un par de besos aunque probablemente Casado no sabía lo que la expresidenta madrileña había dicho previamente del eso de que había querido dar una patada a Abascal en su trasero haciendo referencia a las rías

el desmarque estratégico del PP respecto a Vox puede complicar el futuro de la actual Gobierno andaluz PP Ciudadanos que preside el popular Juanma Moreno que necesita del apoyo parlamentario de Vox un apoyo que puede quedar en el aire hoy mismo cuando se cumplen cien días de gobierno y cuando la Cámara autonómica tiene que votar el decreto de recorte de impuestos el portavoz de Vox en esa cámara advierte que si Casado no rectifica no están dispuestos ni siquiera a sentarse a hablar de los presupuestos de la Junta sala Armesto

que se exija Pablo Casado una explicación clara y contundente por haberles llamado partido de extrema derecha sólo han tomado como una ofensa porque ellos dicen no son ni de derechas ni de izquierdas porque esta calificación ideológica ha quedado en desuso si no hay rectificación advierten al Gobierno de Juan Manuel Moreno no van a sentarse a negociar sus primeros Presupuestos Alejandro Hernández portavoz de Vox en el Parlamento andaluz