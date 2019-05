Escucha las noticias de las 13:00 (02/05/2019)

los actos de conmemoración del dos de mayo en Madrid se han convertido en escenario de mensajes cruzados de toda clase entre dirigentes y ex dirigentes del Partido Popular hayan coincidido Pablo Casado Esperanza Aguirre y Ángel Garrido y el presidente del PP que no les ha saludado ha sido el foco de sus críticas por parte de Aguirre después de que Casado apuntara que Abascal cobró en su día del Gobierno de la ex presidenta madrileña dice que Casado se quiere desmarcar de Vox atacando a ella Garrido ha pedido al Partido Popular que respete su pasado vamos a la Puerta del Sol Carolina Gómez buenas tardes

Voz 4

01:20

mira Pablo Casado delante mío estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso volverá por encima diferencias políticas y de de opiniones están las personas yo sí creo Pablo por supuesto que les saludé con todo afecto porque lo tengo