Escucha las noticias de las 14:00 (02/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:12 inglés que a mí me Esther hace justicia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes y retrato psicológico habría hecho hoy Francisco de Goya en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol a seriedad algunos gestos las sonrisas forzadas las miradas utilizas para evitar encuentros indeseados alta temperatura política en los actos del Día Oficial de la Comunidad de Madrid tras el batacazo electoral Pablo Casado marca de nuevo distancias todas las posibles con Vox y acusa también a Ciudadanos de situarse fuera del centro político iré paso de aprovecharse de transfuguismo

Voz 3 00:50 que no respetan esta Unión Europea que no apuestan por la Política Agraria Común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos respecto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni en los medios de comunicación los partidos políticos

Voz 1018 01:14 juntos como invitados a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre ya Ángel Garrido al que Casado evitó saludar de forma expresiva Garrido sobre papel nos ofende

Voz 0981 01:23 por lo ha pasado delante mío estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas yo veo Pablo por supuesto que de saludarle con todo afecto porque lo tengo

Voz 1018 01:41 casado sí saludó de forma fugaz a Esperanza Aguirre quizá porque no sabía que a pocos minutos antes había dicho algo referente a una patada del líder del PP en su trasero

Voz 5 01:51 José María Casado ha querido dar una patada Santiago Abascal

Voz 1018 02:07 en Vox amagan con amargar la existencia al Gobierno andaluz PP Ciudadanos que hoy cumple cien días en el aire el apoyo a los Presupuestos yo hoy mismo en un debate parlamentario habían amenazado con no apoyar el decreto que plantea un recorte fiscal pero al final al menos parece que la sangre de momento no va a llegar al río Segura ha dicho la diputada Ángela muelas

Voz 6 02:26 Nuestro grupo votara a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos y aunque sea una reducción tan Lady SIMA es una reducción y al fin y al cabo pues beneficia las reducciones Hora catorce

Voz 1018 02:46 sobre la crisis de Venezuela aparente compás de espera sin novedades conocidas en torno a la estabilidad del régimen de Maduro el Gobierno español sigue minuto a minuto los acontecimientos entre otras cosas porque el opositor Leopoldo López continúa en la residencia del embajador de nuestro país no como asilado según ha recordado el ministro Borrell

Voz 7 03:03 acuerdo entre Jutta siempre española las demandas de asilo se tienen que producir en territorios Tanto López no está a su lado detente común huésped de la embajada hasta que se aclare cuáles son los pasos a seguir Liliane

Voz 1018 03:25 ah y la esposa de Leopoldo López ha denunciado varios medios el allanamiento y robo en su domicilio particular realizado supuestamente por miembros del Servicio Bolivariano de inteligente

Voz 8 03:33 no fue el Sevilla el de los malos porque hay sesiones patriotas que que en la libertad de Venezuela hay muchos la mayoría por decir de los que quieren la libertad en el suelo

Voz 1018 03:47 el esfuerzo está sin olvidar la evolución de Iker Casillas tras el infarto de ayer todo pinta muy bien vamos en directo al vital Club de Oporto donde está Javier Herráez ahora

Voz 1786 03:56 hola qué tal José Antonio aquí seguimos en este hospital club sí la verdad que pinta muy bien Iker Casillas está tranquilo sonriente acompañado ahora mismo por su mujer por Sara Carbonero está en un box de la UCI pero como digo está despierto y tranquilo el estén que ayer le colocaban en ese si en el a bueno en la arteria coronaria derecha pues evoluciona muy bien aunque hace unos días no se sabe qué día le iban a dar el alta estará aquí hasta el sábado mínimo o el domingo pero bueno no va a tener secuelas va a poder hacer vida normal eso sí la alta competición parece que si la Cava a Iker Casilla eso sí ya con treinta y ocho años campeón del mundo de Europa y también con el Real Madrid así que evidentemente el Oporto está a expensas de lo que ocurra en la parte competitiva pero parece que Iker no volverá a jugar

Voz 1018 04:42 volveremos a Oporto de media además técnicos de la casa

Voz 0202 04:44 el europeos empiezan a analizar el Plan de Estabilidad Presupuestaria enviado por el Gobierno y que incluye una subida de impuestos que afectará sobretodo a las grandes empresas y a las rentas más altas sube también el diésel y las tasas para trámites burocráticos las empresas de alquiler de coches consiguen hacer subir en abril un marcador que llevaba siete meses en negativo la demanda de los particulares sigue cayendo debido a la incertidumbre a la hora de elegir entre diesel gasolina híbrido o eléctrico la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert retira el tuit en el que llamaba cerdos a la oposición en esa comunidad argumenta que nunca ha querido llamar cerdo a nadie que le duele que lo vean así la oposición pide que se les retire la Cruz de Sant Jordi la Organización Nacional de Transplantes no contempla en un futuro cercano el uso de drones para el traslado de los órganos necesarios en la operación por motivos legales porque no está garantizado todavía el éxito Quentin Tarantino competirá por la Palma de Oro en Cannes con su película Érase una vez en Hollywood a pesar de que la cinta no estará en las salas hasta finales de julio cuatro meses frenéticos de montaje han hecho posible que esté preparada para este festival