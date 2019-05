Voz 1 00:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 00:04 las Fiestas del Dos de Mayo en la Puerta del Sol han dejado la foto de Pablo Casado pasando por delante de Ángel Garrido sin saludarle sólo unos días después de que el ex presidente se marchará a Ciudadanos

Voz 2 00:13 por qué no ha saludado a Jesucristo no es ponernos la valla hemos esta declaración no hay ningún problema

Voz 1915 00:18 puesto dice Casado que no le ha visto Ángel Garrido por su parte ha explicado que no guarda rencor ni a casado ni al que fuera su partido al Partido Popular lo explicaba en los micrófonos de la SER

Voz 0981 00:27 Pablo ha pasado delante Emilio estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no me ha saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas yo sirvió a Pablo por supuesto que de saludé con todo afecto porque eso lo tengo

Voz 1915 00:45 por esos micrófonos ha pasado también la alcaldesa de la capital Manuela Carmena que ha coincidido en un momento del acto con la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid con Rocío Monasterio ellas en este caso sí en

Voz 1410 00:55 cuando me parece que es muy bonito que las elecciones las hayan ganado las elecciones generales Lasagabaster sobre todo los que han sido mejor educados los descalifican yo intento dar ejemplo por eso pues he ido a saludar a la señora Monasterio que me habían hablado de ella te igual un amigo en común ella me ha dicho que ella como yo admiramos mucho a Concepción Arenal que todos nos tenemos qué sobretodo en democracia respetar escuchar y nunca insultar nunca descalificar

Voz 1915 01:22 esta tarde precisamente Carmena va a asistir a dar la lectura de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós en el eh Galdós en el parque del Retiro actos con los que el Ayuntamiento se suma a la celebración del dos de Mayo Andrés Lima es uno de los actores que va a hacer la lectura también ha pasado por el por el Madrid

Voz 3 01:37 hablé no es un concierto de los Rolling Stones pero leeremos siempre dejaremos a Galdós

Voz 4 01:43 que que a su vez en homenaje a Madrid creo que es algo bonito no en el retiro que se está por excelencia del centro de Madrid con buen tiempo buena literatura

Voz 5 01:54 la compañía agradable veintitrés grados

Voz 1915 01:57 centro de Madrid