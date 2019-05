Las noticias de Canarias, 15:02 (02/05/2019)

Sor para poder darle destino esos trescientos millones de euros de superávit porque gobierna España lo quiere utilizar para pagar las deudas de Cataluña y nosotros no lo vamos a permitir

Canarias sigue muy pendiente de la situación en Venezuela donde continúan esas protestas en las calles que hayan causado dos fallecidos tras el fallido alzamiento militar de Juan Guaidó Se anuncian nuevas movilizaciones también una huelga general desde la asociación de venezolanos octava isla Máximo Díaz confía en que estos nuevos episodios no desemboquen en una guerra civil

Voz 2

00:53

es una señal clara que no se ha atrevido hasta la abstracción avales ejército como paraca precisamente por codo se y recordó que donde se citó suele dar entonces yo creo que de verdad no no va puja llegaron a Escalada a una escalada de violencia que pueda terminar el conflicto tipo guerras