Escucha las noticias de las 16:00 (02/05/2019)

que nuestros giros no han sido los giros adecuados Feijóo ha dicho que confía en que la mayoría de votantes de Vox se de cuenta de que es más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de Falange son palabras textuales los actos del Día de la Comunidad de Madrid han escenificado una vez más esta semana la estrategia del líder del Partido Popular para alejarse todo lo posible de ciudadanos de Vox hoy Pablo Casado ha vuelto a descalificar esos dos partidos

Voz 3

00:48

que no respetan esta unión europea que no apuestan por la política carrera común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos respeto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos está buena medida de la red generación falsa que has intentado enarbolar