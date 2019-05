Las noticias de Cantabria, 16:02 (02/05/2019)

Voz 1458

00:05

Cantabria recurre la publicación del calendario escolar para el próximo curso unas fechas aprobadas en mesa sectorial por la Consejería de la Junta de Personal hace pocas semanas y que según la Federación de Padres y Madres incumple tanto la legislación estatal como la autonómica aseguran que no se respeta el mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos al no tomar en consideración las fiestas locales que suponen la pérdida de uno o dos declarados como lectivos en numerosos municipios cántabros critican también que se ha escuchado la opinión que no sea escuchado perdón la opinión del Consejo Escolar Letizia Cardenal es la presidenta de FAPA