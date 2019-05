Voz 0313

comillas a personas o entidades que por sus méritos hayan prestado servicios destacados a Catalunya en la defensa de su identidad especialmente en el plano cívico y cultural muy bien pues resulta que este año además de otorgarle una de esas cruces de Sant Jordi a Leo Messi que es el mejor futbolista de la historia sin duda pero que está condenado por delitos fiscales bueno además de esto que digamos siendo generosos ya chirría un poco resulta que en la lista aparece también la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert esta mujer que hoy milita en las filas del independentismo lo cual no es pecado ni convierte a nadie indeseable pero que proviene de un partido democristiano que nada tenía que ver con la independencia proviene de domingo democrática esta mujer lleva tiempo generando polémica hay ruido y Fini más cosas con algunos tuits ofensivos hacia adversarios políticos a Inés Arrimadas por ejemplo la líder de Ciudadanos en Cataluña ya le aconsejó directamente que se marchara de que volviera a su tierra natal a Jerez en un ejercicio de xenofobia que mereció reproche general pero es que ahora reincidido con uno de esos montajes burdos baratos faltón es que tanto abundan en las redes se ha relacionado el destino de algunos dirigentes del Partido Popular y de ciudadanos Dolors Montserrat como eurodiputada Bruselas Enric Millo que ha fichado por la Junta de Andalucía la propia Inés Arrimadas que ahora está mucho Madrid porque hace política ahí Juan Carlos Girauta que se da vivirá Toledo lo ha relacionado todo con el aumento de las exportaciones de cerdos y claro bueno el Partido Socialista ya ha pedido en el Parlament que les sea retirada la quiero de Sant Jordi pero la pregunta es obvia esta mujer en servicios le ha prestado o lo está prestando a Cataluña su identidad ya sobre digo yo en Mier darla directamente en Mier darla manchar su imagen y que muchos catalanes nos sintamos avergonzados la otra pregunta obvia también a quién carajo se le puede ocurrir premiar la la respuesta por desgracia es demasiado obvia por eso me da pena me da rabia a partes iguales señor que Cruz bienvenidos a La Ventana