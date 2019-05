Las noticias de Canarias, 16:03 (02/05/2019)

la disputa interna en Podemos Canarias es cada vez más evidente se ha hecho aún más patente tras los cambios in extremis a punto de expirar el plazo en las listas en Gran Canaria o Fuerteventura en esta última isla Se ha dejado fuera a Andrés brío Ansó por supuestamente no pagar las cuotas del partido mientras tanto en la plancha de Gran Canaria renunciaba Carmen valido afín a Mary Pita enfrentada a la secretaría general y candidata al Gobierno regional Noemí Santana según válido son unas quince personas las que han abandonado ya las listas de la formación morada por una situación que califica de insostenible

Voz 4

01:15

no lo hicimos ante porque sabíamos que siquiera lo sabíamos en toda la manera de hacer de la agresión pero no queríamos afectar al proceso de estatales que si el proyecto de quién tiene que defendemos pero una serie de de de motivos con carenado que ya se dio hoy ya digo decidimos vivir decidimos que no lo que no íbamos a las sentía llegó un punto que dijo mira aquí nos plantamos Illano así no se puede seguir está