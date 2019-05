Escucha las noticias de las 17:00 (02/05/2019)

Voz 0738

01:06

hola muy buenas tardes no habrá cheque en blanco para Pedro Sánchez así lo ha asegurado Puche común como dando a entender que sin foto previa puede ser muy difícil contar con el apoyo para la investidura de los siete diputados de Cataluña es obligatorio no Grecia que sí ha esperable son propios que es obligatorio que todo el mundo hable con todos nosotros también somos representantes del pueblo de Cataluña creo que es normal ha dicho Carles Puigdemont asegurando insistimos en que el voto no está garantizado que no va a ser ningún cheque en blanco