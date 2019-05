Las noticias de Galicia, 17:03 (02/05/2019)

Voz 0028

00:08

ya del director general de Minas Ángel Bernardo Tahoces investigado por un supuesto delito de prevaricación medioambiental pues no reclama un estudio ambiental antes de autorizar la reapertura de la mina de San fins en la same la Xunta ha pedido el aplazamiento para estudiar con más detenimiento el expediente aunque presidente Núñez Feijóo no tiene dudas de que todo se hizo correctamente hoy ha mostrado su absoluta confianza en todos