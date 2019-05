Voz 3

00:24

bueno pues la empresa no me han pedido que bueno que que nos vamos a sentar hemos suspendido la mediación damos pospuesto para el día nueve de mayo a las diez de la mañana en esa mediación pues ya si una empresa va a traer una propuesta en base a a la bueno cuando queremos lo que les hemos pedido no va a ser un estudio una valoración inpasse ha hecho bueno a tener una propuesta que decidirá ese decidirá las acciones sindicales que bueno que que lleve tanto los sindicatos como el propio Comité