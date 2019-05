Las noticias de Asturias, 17:03 (02/05/2019)

Voz 1315

01:05

citado la condena de siete acusados de estafar aún aseguradoras simulando un accidente de tráfico a uno de ellos reincidente en este tipo de delitos L pide dos años de cárcel mientras que para el resto la Fiscalía solicita un año y nueve meses la vista oral está señalada para mañana viernes en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo a las diez y media de la mañana y el grupo municipal de Ezker la unidad al Ayuntamiento de Gijón ha expresado este jueves su estupor ante las declaraciones de la adjudicatario del albergue de Céline en las que reconoce errores en la transmisión de datos al Ayuntamiento según Izquierda Unida esto no sólo pone en duda su capacitación para gestionar el servicio sino que deja en evidencia que no hubo el más mínimo control y seguimiento del mismo por parte del Ayuntamiento que no detectó ni uno de estos errores estos todo más información en una hora será en el boletín de las seis de la tarde