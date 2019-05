Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (02/05/2019)

el popular no va a estar en un local fijo los populares han optado por una autocaravana adaptada que les va a permitir moverse por los barrios de la ciudad como comentaba el cabeza de lista Antonio Román

Voz 6

01:17

de allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo nominales sabes no