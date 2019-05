Las noticias de Andalucía, 18:03 (02/05/2019)

hola buenas tardes y la Agencia de Protección de Datos ha de expediente aún para imponer una sanción de ciento cincuenta mil euros a uno de los miembros de la manada en concreto al militar la sanción estaría justificada por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Nos por difundir uno de los vídeos en lo que se muestran los referidos abusos sexuales su abogado califica la medida de despropósito cambiamos de asunto hoy ha comenzado en Cádiz del festival piel de atún un evento que reúne a expertos en el estudio del impacto del cambio climático jo no lo cuenta en Radio caddie Manu sola

Voz 2

01:09

el clima tienen una tiene fecha de caducidad falta todavía ese profundo convencimiento de que realmente algo muy muy serio que estamos hablando nada más y nada menos que de supervivencia de que mundo legar a nuestros descendientes danos quedan once años solamente once años ante para poder frenar el problema y que lo todo el cambio climático no sea irreversible