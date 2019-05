Las noticias de Cantabria, 18:03 (02/05/2019)

Voz 2

00:43

según me dicen los servicios técnicos porque esto no es una cosa que vencida Alcaldía el que tiene el problema es el propio los propietarios de la finca al ser una propiedad privada si se declaran zona catastrófica que estamos todavía esperando pues lógicamente recuperarán una parte del dinero que lógicamente entiendo la preocupación y que lógicamente esto es un desastre natural de la que ni ella ni nosotros somos culpables ni que me gustaría encontrar una solución