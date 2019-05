Las noticias de Galicia, 18:03 (02/05/2019)

toda la plana mayor de la el Partido Popular está unido a esta hora en Santiago para analizar qué ha pasado las municipal en las elecciones generales y con la vista puesta en las municipales del veintiséis de mayo los que han hablado han dicho que no creen que los resultados en extrapolables al a las de municipales que no van a esconder ni renegar de las siglas del Partido Popular como ha hecho Xavier García Albiol que creen que la formación va a obtener buenos resultados a finales de mayo

más cosas el gobierno de la Diputación de Lugo se sale con la suya el Juzgado Contencioso número dos de Lugo ha desestimado la petición del PP y del diputado no adscrito ex del PSOE Manuel Martínez de paralizar la apertura de las residencias de mayores de poli A Fonsagrada el recurso había sido presentado en contra de las prestaciones contratadas para poner en funcionamiento estos centros solicitando medidas cautelares que no permitiese en su apertura el portavoz del gobierno de la Diputación Álvaro Santos ha avanzado que la residencia de Paul se abrirá este mismo mes y navieras y operadores turísticos de las Rías Baixas han denunciado este jueves la gestión que consideran deficitaria de las plazas de acceso al parque nacional da sillas atlánticas que se puso de relieve argumentan esta Semana Santa en este puente del Primero de Mayo las empresas firmantes denuncian que únicamente pueden acceder a las islas Cíes cuatrocientas cincuenta personas aforo que ya se encuentra completo con bastante antelación estas empresas han solicitado por eso Lito una reunión con la conselleira de Medio Ambiente para conocer de primera mano en qué se ha basado la Xunta para aprobar un Plan Rector de Usos del Parque Nacional que va dicen en contra de los intereses de las Rías Baixas como reclamo turístico de primer nivel