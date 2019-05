Hora 25 Deportes: Messi es de otro planeta (02/05/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 0460 00:06 lo hizo Jesús ayer

Voz 2 00:09 Gallego buenas tardes también hay jornada europea de fútbol Europa League

Voz 3 00:13 Valencia

Voz 2 00:14 el Valencia ver los aficionados pueden ver un espectáculo como de ayer de Messi

Voz 0919 00:19 joder cómo cómo lo de Messi como lo de mi yo creo que es el nadie ya no no sabemos cómo definirlo yo veía yo tampoco nos ha echado una mano hoy Joaquín Caparrós para definir lo que hace Messi pero el fútbol de Messi lo que es Messi y bueno lo ha hecho con arte mira

Voz 1 00:35 hemos y chanclas bueno me entienden exenta menos Anselm Plutón pero seguro que en Plutón porque es que fue la leche y Messi tiene GPS incorporado es es una es otra historia tutorial como

Voz 0509 00:50 mínimo plutonio sea ni siquiera marciano que sería donar pero no

Voz 0919 00:54 pero el plutonio dentro de nada abandona el sistema solar te lo digo yo bueno pues enseguida estamos en Londres para ver cómo sale de Valencia ante el Arsenal de Unai Emery en esa ida de las semifinales de la Europa League parece que sale conservador Marcelino ya sabéis que la otra eliminatoria que comienza también a las nueve la juegan el Eintracht de Frankfurt y el Chelsea enseguida estaremos también en Oporto para seguir de cerca la evolución positiva de Iker Casillas tras el susto que nos llevamos ayer dos y otra de las noticias de la tarde es que Xavi Hernández que ya sabéis está jugando la Liga de Qatar ha anunciado que a final de temporada dejará de ser futbolista para convertirse en entrenador pero lo primero como siempre en el programa vuestros mensajes de Whatsapp que va de mes y

Voz 4 01:41 gallego Navas que para decirle que si alguien tiene dudas de que es jugador del mundo hecho un vistazo al partido de ayer vuelvan a poner que puedan que lo vean detenidamente aquí no hay nada de fanatismos bien no es simplemente corroboraron que Messi

Voz 0460 02:00 los españoles tenemos la suerte de que Judea aquí en España tenemos restos de de que el mejor jugador del mundo juegue en España tendríamos que estar todos contentos es dejarlos

Voz 5 02:10 eh de fanatismos del Madrid

Voz 0460 02:14 es decir no tenemos al mejor jugador del mundo jugando en nuestro país así que el efecto de estas del señor vaya

Voz 0919 02:22 fue bueno estaré bien dicho somos afortunados de tener a Messi en España ha dejado vuestro mensaje

Voz 6 02:28 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:00 cuando marcó Messi el gol de falta hubo gente que hizo cosas peores que agarrar el teléfono llamar el contestador

Voz 9 03:05 que ya tiene lo suyo He empezado

Voz 3 03:19 semifinales de la Europa Liga Arsenal Valencia en Londres Pedro Morata Ximo más mano qué ambiente hay como Sara el Valencia de Marcelino a este gran partido buenas tardes hola qué tal Gallego saludos a todos muy buenas tardes desde el Emirates Stadium a partir de las nueve de la noche Unai Emery se vuelve a cruzar otra vez en el camino para la final de la Europa League del Valencia ya lo hizo en el año dos mil catorce entonces entrenando al Sevilla envía a falta de veinte segundos enviaba al Valencia fuera de la final de esa Europa League que al final terminó jugando en Sevilla los dos equipos llegan muy muy muy apretado los porque en los últimos encuentros vienen de perder bastantes partidos tres derrotas consecutivas del Arsenal dos del Valencia están cansados los dos equipos cincuenta y tres partido lleva de competición oficial el Arsenal cincuenta y cinco con el cincuenta y seis el Valencia que además tiene problemas para hacer la alineación porque no tiene a ninguno de los dos hombres que dar el equilibrio defensivo en el medio campo no está con que no está Cochrane éste último sancionado vuelve Pichichi ni como arregla Marcelino este desaguisado defensivo bueno pues ha metido al final los cuatro centrales que tiene el Valencia disponibles los ha metido en el once inicial el Valencia pasado unos iniciar una disposición táctica muy muy muy muy rara yo creo que lo normal será esta neto en la portería con una defensa de cinco El los carrileros Puccini Gayá tres centrales con Gabriel Garay Roncaglia luego por delante Guardian tres hombres día Cavic un central en el medio campo acompañando a Parejo y Soler dos hombres arriba Rodrigo Illa

Voz 10 05:00 esta es la disposición táctica que creo

Voz 3 05:02 yo qué creemos nosotros pero el Valencia ha dado otra rara rarísima que prefiero no explicarla para no liar a las

Voz 0460 05:08 sí sí por parte de Larsen A también

Voz 3 05:11 hay once inicial confirmado absolutamente pero el ex entrenador del Valencia Unai Emery que lleva ocho semifinales consecutivas todas ellas pasadas Cheema más mano muy buenas hola qué tal muy buenas o la pero la compañeras del Hora Veinticinco pues se está calentando a nuestra izquierda el Arsenal apuesta Unai Emery por el tres cinco dos que ETA bien leído en la Europa League sin ir más lejos eliminó al Nápoles de Ancelotti hizo quise quita ese cuatro cuatro dos que le atraído por la que la amargura en los últimos partidos de Liga es decir el once h bajo palos la línea de tres los tres centrales son gratis con Cheli hizo el ex valencianista Mustafi van de izquierda para colas y NATS banda derecha para Maidan Nails el doble pivote para que si saca engancha en la mediapunta el ex madridista Mesut Ozil con los jugadores que han marcado cuarenta goles esta temporada la dupla atacante OPA Millán la casé bueno pues va a dirigir el partido el colegiado francés Clement Turpin recordar las dos fortalezas que se enfrenta en la defensiva del Valencia la ofensiva del Arsenal estaba lloviendo hace dos horas sobre el Emirates Stadium gallego pero ahora sale el sol ya veremos cuando termine el partido y la eliminatoria para quién sale el sol para quien los nubarrones

Voz 0919 06:27 gracias Pedro y Ximo va a contar en Carrusel deportivo y la otra semifinal se juega en Frankfurt Chelsea pendientes de Jovi los que quieren ficharle Eden Hazard en el Chelsea Héctor González novedades buenas tardes

Voz 11 06:41 qué tal muy buenas gallego pues la principal novedad es la suplencia de Arnau juega el belga venía de jugar noventa minutos en Old Trafford el domingo no parece un tema físicos Arri le deja en el banquillo junto a por ejemplo otros grandes nombres como Gonzalo Higuaín así que el Chelsea juega arriba con William con Giroud UCI con Pedro hay más españoles aparte del canario once inglés que pavo Azpilicueta mientras que Marcos Alonso también será suplente enfrente un Eintracht revelación de esta competición y que forma arriba con una de las sensaciones del panorama europeo el goleador Luca Jobbik arranca a las nueve favorito el Chelsea cuarto en la Premier y que no llega a una final continental desde dos mil trece ocho y treinta y siete esto es

Voz 0919 07:21 hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 07:24 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 13 07:33 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de Ci encuentre encuentres la solución que necesitas pintura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy tienes ya tu cupón del extra día de la madre de la ONCE lo tienes son diecisiete millones de euros R corre a comprar hoy mismo tu cupón para el extra día de la madre de la ONCE de este domingo estés donde estés pide Se lo ha tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados cien juegos once punto es recuerda este domingo cinco de mayo extra día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros para que ella sepa que ser madre compensa mucho

Voz 9 08:15 once ayer a estas horas todavía no había jugado el Barça estábamos

Voz 0919 08:22 golpeados por la noticia del infarto agudo sufrido por Iker Casillas la noticia que salió a eso de las cuatro de la tarde fue un impacto tremendo para todos y ese primer impacto de miedo de temor fue provocando poco a poco como si de un terremoto se tratara un tsunami de solidaridad y de cariño que inundó toda la sociedad española todo el mundo quería darle ánimos a Iker si de verdad que que fue algo espontáneo e inmediato no tenía que ver con el postureo de las redes sociales y demás era de verdad era como si Casillas fuera un familiar familia cercana para unos familia lejana para otros pero de la familia había una emoción reconocible en todos cuando hablábamos de lo que había sucedido había un respeto diferente un respeto natural hacia una persona querida

Voz 14 09:25 no vas mal no

Voz 2 09:29 la promoción de la noticia porque fue

Voz 0919 09:31 o una conmoción llegó a todos los sectores de la sociedad dos sólo al mundo del deporte porque de pronto empezaron a aparecer mensajes de políticos de actores de cantantes de escritores de cocineros de gente anónima que desde su teléfono o su orden Nador dejaba constancia de ese cariño especial un cariño especial que no se tiene a todo el mundo a Iker Casillas detiene quedó ayer demostrado y eso vale mucho Iker vale mucho más que por ejemplo ganar un Balón de Oro Iker eres un hombre afortunado seguro que desde ayer pasa disfrutar mucho más de ser quién eres la vida un tío al que quiere la gente a recuperar te máquina vamos a Oporto es el hospital donde está Iker Casillas con la última hora nuestro compañero Javier Herráez de Oporto

Voz 15 10:39 hola Javi buenas tardes qué tal Gallego sí señor el cariño se gana e Iker sólo ha ganado siempre en el Madrid la sección española y aquí también lo portó porque había seguidores también aquí a Bono animar a a Iker e anoche a mí lo que más me sorprendía es que esta avenida es una circunvalación y los coches estaban gritaban el nombre de Iker cantaban la canción del Oporto la verdad es que sentías aquí en la ciudad un cariño especial a a Iker Casillas no que lleva quilla pues casi a tres años un Iker que está a la primera planta de este hospital Kufa en el boss en la UCI ha recibido la visita esta tarde de Sara I de sus hijos eh entrada evidentemente llega desde el vehículo abre la ventanilla hay todos los compañeros las camas les dejamos que puedan grabar a Sara Carbonero a la escucharemos lo que ha dicho evidentemente que quiere esta bien que está tranquilo el Anguita un poquito al móvil para que bueno ayer estaba más pudiente de de de tranquilizar los amigos sea la gente leía todos los mensajes también están tranquilos sus familiares sus padres Jose eh muy tranquilo hablado con los médicos que están súper satisfechos la clave gallego no hemos contado aquí en la Cadena SER es que el paso entrenando rápidamente el protocolo que trajo aquí la operación fue un éxito no va a quedar ningún tipo de secuela a llevar una vida súper normal lo del fútbol evidentemente ya cuenta de ocho años

Voz 0919 11:51 pues bueno pues hay que esperar pero hay que hacer un protocolo de pro

Voz 15 11:53 vas de estrés e genéticas han puesto un teme la parte buena en en la arteria derecha así que bueno Iker está bien así que escuchamos también a recibir la visita de dos compañeros de lo Oporto los españoles eh Adrian y Oliver Torres vamos a escuchar lo que decía Sara bajaba la ventanilla de su vehículo lo niños buenos a llorar porque había las cámaras acercaban al coche no saber lo que ocurría y esto es lo que ha dicho Sara a todo lo que estábamos aquí

Voz 1 12:26 Lina está contento para los aficionados

Voz 0919 12:51 todo bien nos dice Sara pues ahí lo dejamos esperando que siga la evolución positiva de esta máquina llamada Iker Casillas bueno amigo de Iker Casillas es noticia hoy Xavi Hernández que estaba jugando en Qatar y que como ya dijo aquí en El Larguero tenía claro que al final de temporada cambiaba de profesión va a ser entrenador Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 13:14 buenas tardes Jesús sí confirma que cuelga las botas le quedan apenas cinco partidos de la al SAT de Copa y la Champions en Asia y luego como dices quiere sacarse el título de entrenador y seguir una temporada más entrenando a la alza un Xavi que luego va a ser el Jesús pieza codiciada en la carrera electoral para suceder a Bartomeu ya te lo digo en dos mil veintiuno pero como tú decías Xavi ya en noviembre del dos mil dieciocho nos anunciaba con estas palabras su intención de retirarse y dedicarse a entrenar

Voz 1977 13:41 cuánto te queda eh como jugador Xavi no

Voz 16 13:44 que no sé si he leído en algún sitio pero telediario un telediario es queda PAC así que en abril del año

Voz 0919 13:49 n terminas como jugador sí sí sí sí

Voz 1977 13:52 lo estamos convenciendo para que ya nadie quiere que siga pero no no no no no porque ya fíjate ya ya voy mentalizando me de cara a ser entrenador vale me gusta el fútbol y creo que la mejor manera de seguir vinculado a este deporte si os el como sea

Voz 0919 14:06 cerca de de entrenador al nivel de futbolista madre mía porque para muchos yo me incluyo Xavi Hernández es el mejor futbolista español de la historia su juego cambió el destino de la selección española y en el Barça no te quiero ni contar

Voz 2 14:21 no está al nivel de Messi claro pero es que el nivel de Messi al nivel de Messi el día después de Terres

Voz 0919 14:27 de moto Messi en Barcelona Santiago Valle como está el Barça cómo está el club como está el Camp Nou buenas tardes buenas tardes optimistas pero prudencia ir paso a paso son las palabras que más se repiten tanto en el vestuario como en la cúpula directiva del club una consigna no repetir la caída de Roma esa prudencia la reflejaba después del partido el propio Leo Messi

Voz 10 14:52 los órganos que que nota como una cancha o el que estoy como ahora que apretó mucho que él fuera el partido en esta eliminatoria no está fino

Voz 0919 15:05 liquidada dicen en el vestuario al Barça y lo mejor es ir a Gran Bretaña a Liverpool a la prensa británica que dice de lo que sucedió ayer con ese gran partido el Liverpool terrible marcador que se llevan para la vuelta Álvaro de Grado buenas tardes

Voz 0107 15:20 hola buenas tardes pues están resignados ante la exhibición de Messi pero en cierto punto satisfechos por el partido del Liverpool porque tuvo sus oportunidades aunque no las meció y al final el nivel del argentino fue el que puso el tres a cero en el marcador no pueden relajarse porque les queda todavía dos partidos de la Premier antes del partido de vuelta contra el Barcelona todavía están disputando el título así que este sábado inverso el de Rafa Benítez el Liverpool tiene una nueva prueba

Voz 0919 15:49 supongo que es estarán comentando ahí la la celebración de Gary Lineker el comentarista estrella de la BBC cuando marcó Messi en en el puesto de comentarista porque claro que jugó en el Barça no

Voz 0107 16:01 sí sí ha salido en todas las webs de medios de comunicación Linked In Rio Ferdinand no olvidemos ex central del Manchester United uno fue exfutbolista el Barcelona y otro ex jugador del máximo rival del Liverpool así que efectivamente ha salido en todos los medios de comunicación esa euforia después de del golazo de Messi de falta no ya veremos qué pasa

Voz 0919 16:18 esa en la vuelta seguro que el líder de Klopp va a apretar aunque este fin de semana ya ya sabes que tiene un partido decisivo también en la previa y no podrá reservar nada para la vuelta la Liga en España vuelve mañana con el partido que Juan en el Pizjuan Sevilla y Leganés Leganés está a punto a punto de conseguir la salvación ese vías está jugando todo llegará la cuarta plaza que da acceso a la Champions vamos a ver qué ha dicho Caparrós como se presenta mañana el partido en el Pizjuán Santi Ortega buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 1870 16:48 si el Sevilla busca la cuarta plaza va a abordar el tramo final del torneo sin Banega con cuatro partido de sanción vuelve con Alonso también mercado y atención Nolito que desde enero estaba lesionado también ha sido convocado decepción no conseguir la cuarta plaza habla Caparrós

Voz 1 17:02 sería una desunión pero qué duda cabe que maderos que no me gusta Sevilla entrar a Europa por eso otro año más no todos los equipos pueden decir la situación parecida sería una desilusión pero vamos a intentar que no sea así quedan nueve punto sabemos que está la cosa muy igualada y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles

Voz 1870 17:23 así que mañana viernes depre feria gallego fútbol en Sevilla

Voz 2 17:27 de pre feria cuidadito en Leganés

Voz 0919 17:29 Iván Álvarez bueno el equipo de peregrino no lo tiene hecho pero en una posición inmejorable para obtener la permanencia Prado

Voz 0509 17:36 dígame en hechos verdad que lleva Leganés cinco jornadas sin ganar gallego no lo hace desde aquel uno cero contra el Valladolid en el minuto noventa y seis ha pasado ya un mes desde aquello ese día se salvaron virtualmente pero no de forma matemática los pepineros viajan a Sevilla sin Rubén Pérez y con el objetivo de sellar la permanencia siete son los puntos que tiene de ventaja sobre el descenso quedan nueve por jugarse pero falta certificar la presencia un año más en Primera

Voz 0460 18:01 John

Voz 17 18:03 el paso de a partir de ahí bueno vamos a ir con ilusión de ojalá que pueda

Voz 0509 18:09 en este campo eso sí vamos a ver qué pasa en ese primer partido van a estar pendientes de del Getafe el Valencia

Voz 0919 18:15 a todos los de la zona de abajo de la tabla

Voz 0509 18:18 en Sevilla por cierto tenemos que hablar de que parece que el Betis tiene ya delantero para la próxima temporada Santi

Voz 1870 18:24 si va a remodelar su delantera para el próximo año hace una semana que sonaba el nombre ya de Juanvi el delantero a la sociedad y el acuerdo está virtualmente cerrado por algo más de siete millones de euros que propiciará la llegada de la atacante Hesse no seguirá suena también el colombiano Morelos así que cambios en ataque para el curso que viene

Voz 0919 18:41 vaya mercado de fichajes tan interesantes que tenemos en cuanto termine la Liga va a haber de todo ocho y cuarenta y nueve una hora menos en Canarias esto es Hora deportes en la SER

Voz 12 19:02 nosotros no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro pero eso tiene solución Cary ya está muy cerca

Voz 13 19:11 por tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentre es la solución que necesitas herramientas de electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés por que arreglamos hoy

Voz 0542 19:24 allí Cristo tiene Salama si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sin estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que como merece la pena vivir tranquilo

Voz 13 19:39 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Leo calcula unánime Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 18 19:54 otros veinticinco Deportes

Voz 19 19:58 Jesús Gallego

Voz 20 20:03 sí

Voz 21 20:11 buenas noches

Voz 22 20:14 eso no pare por favor si sólo quería recordarle que Ángels Barceló espera cuando fuera Hora veinticinco Cadena SER

Voz 7 20:28 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 23 20:38 ayer al Barça en la Champions le fue maravillosamente pero en la Euroliga de valor

Voz 0919 20:44 esto no fue tanto porque jugaban un partido decisivo en Turquía perdieron Innova

Voz 23 20:49 van a estar en la Final Four

Voz 0919 20:52 que era uno de los grandes objetivos del equipo azulgrana el día después Chaves y eso es un día de reflexión bueno queda la que da la Liga ahí vamos a ver qué

Voz 1982 21:02 bueno buenas tardes Jesús el Barça pasa podríamos decir el duelo de la eliminación pensando ya mañana donde a las nueve en el Palau se enfrenta al Baskonia ya para defender el liderato de la Liga ACB será un partido complicado tanto en el aspecto fijo

Voz 3 21:15 llegó a unos jugadores están muy cansados

Voz 1982 21:17 como en el mental esta mañana Juan Carlos Navarro la Bomba Navarro ha estado nueve en esta casa en el Hoy por hoy después de reconocer que le hubiera gustado jugar este partido ha valorado la eliminación del

Voz 1083 21:30 Barcelona Soy una lástima porque está estaba muy cerca la verdad es que han hecho una una buena serie contra un equipo pues que indecible que tiene dos tres jugadores que son muy difíciles de parar pero pero bueno si miramos un poco al pasado los últimos años que en que no estábamos ni en play off pues ha sido ha sido positivo pero pero claro es una lástima con nuestros ahí pues

Voz 1982 21:52 por cierto Jesús ha dicho Navarro que desde que se retiró no ha vuelto a jugar que no ha jugado ninguna pachanga ningún partido eso es lo que ha dicho

Voz 0919 22:02 pero con los niños de hombre algo habrá hecho pero sí de veteranos y está dando hacerlo lo habéis echado una en la redacción con él Bono lo hemos intentado pero claro tenemos una pequeña ya hemos dicho aquí los va a meter una paliza tremenda osea que lo dejamos gracias a Xavi en la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego seguimos viviendo noches de playoff interesantísimos sí

Voz 0460 22:23 anoche su partido esta noche también sólo hay un parecido los Blazers vencieron a los Nuggets y pusieron el uno uno en la serie victoria importantísima en el pabellón de Denver que me permite aportan recuperar el factor cancha Macaulay fue el mejor con veinte puntos en una noche no demasiada buena para Damiá para lo que nos tiene acostumbrados se quedó solo en catorce puntos en los Nuggets él no podía ser Nicola Djukic con dieciséis puntos catorce rebotes hiciera distancias líder de su equipo anoche en los tres apartados para esta noche a las dos Raptors Sixers primer partido en Filadelfia con la serie empatada a uno ha dicho Minurso entrenador de Toronto ha elogiado la defensa de Marc Gasol Ibaka sobre Joel Embid seguramente el mejor jugador de los Sixers al que han conseguido es en los dos primeros partidos si paran al camerunés tiene más acierto en el último partido estoy seguro de que los Raptors pueden recuperar el factor cancha que puede ser decisivo para que veamos a los dos españoles en la final de Conferencia del Este

Voz 0919 23:20 ahora gracias Javi motociclismo este fin de semana llegan las motos a Jerez Gran Premio de Motociclismo bueno vamos a ver cómo cómo cómo llega Lorenzo por ejemplo porque ya sabemos que marque llega

Voz 0460 23:34 tremendo

Voz 0919 23:35 Mela Chércoles en la previa antes de los primeros entrenamientos buenas tardes

Voz 1385 23:39 lo nada saludos desde Jerez donde efectivamente este fin de semana se Gran Premio de España la catedral del motociclismo moderno desde mil novecientos ochenta y siete eso ya XXXIII citas de manera interrumpida en las que el circuito de Jerez es pasado es angelitos acoge una prueba el Mundial Lorenzo que él se le ve con ganas es una incógnita todavía su rendimiento sobre la aún no ha hecho una gran carrera ahí está por llegar ojalá sea aquí dijo que estamos en un fin de semana gallego en el que el protagonista va a ser durante al menos por aún menos unas horas por lo menos peligrosa Pedrosa Pedras ya está retirado pero que está presente en el trazado andaluz porque mañana la poner su nombre a la curva número seis del trazado antiguamente llamada revisar a partir de mañana circunda curva Dani Pedrosa por supuesto que previsiblemente será emocional

Voz 0919 24:24 merecido además gracias y en automovilismo este fin de semana Mundial de resistencia seis horas de Spa una de las últimas pruebas que va a disputar en el Mundial de Resistencia Fernando Alonso Manu Franco muy buenas tardes

Voz 0460 24:39 muy buenas tardes aquí en Bélgica con P

Voz 1385 24:43 de las suyas y ha sido el mejoras en lluvia la metido casi un segundo y medio al otro Toyota códigos lluvia permanente aquí en el circuito spa e incluso se espera nieve para la carrera que será el sábado a la única medida de la mañana como tú decías penúltima carrera de Fernando Alonso en el mundo de resistencia en la última la vecina cuando la tele más y después se abren un abanico de conciliar siempre así está el Dakar por supuesto pero también un eventual regreso el Mundial de Fórmula uno

Voz 0919 25:08 cuidadito cuidadito con eso ya no irá contando Manuel Franco aquí este fin de semana comienza el Masters mil de Madrid donde se retira a David Ferrer que ayer estuvo en El Larguero

Voz 24 25:18 lo elegí más que nada porque tenía ya en casa donde pueden venir mis amigos mi familia era gente más cercana a la gente que más quiero y tiene la oportunidad de ver mi

Voz 0919 25:29 el último partido rendirá un grande que no consiguió estuvo a punto de ganar un Grand Slam pero que que bueno que va a tener seguramente el reconocimiento de toda la afición del tenis madrileño Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 1385 25:44 pues mira hoy hoy nos ha invitado a pensar a un pequeño coctel aquí su estado de en un hotel que ha estado muy bien como siempre David yo Chico Antonio Garbiñe a hacerle un poco de compañía así que nos lo hemos pasado francamente bien sí bueno pues él está animado y dispuesto a jugar Madrid ya Dios porque dice que es el tiempo ha pasado y que se puede dar vueltas que alargar las cosas sólo conduce a hacer caso es por lo tanto gran gran David bueno vamos a llegar al sorteo de Madrid lo que Travesí bañándose ustedes chicas el sábado chicos Si bueno cada vez se es cómo se va dando todo

Voz 0919 26:28 gracias Miguel Ángel esta semana hemos cerrado el programa lo hacemos hoy también con este grupo británico de chicas más Paco Hernández un titular más de

Voz 2 26:54 el viernes del jueves estamos a jueves todavía si buenas noticias para el Celta de Vigo porque Yago Aspas ha recibido hoy el alta médica entrenando con el resto del grupo y está disponible para jugar este sábado contra el Fútbol Club Barcelona yo pensando que era viernes puede bueno pues nada disfrutas del jueves sigue hora25 con años