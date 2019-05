Escucha las noticias de las 21:00 (02/05/2019)

leemos en Venezuela porque el Tribunal Superior de Justicia de ese país ha ordenado el arresto de Leopoldo López López siguen la residencia del embajador español en Caracas Rafa Panadero el Supremo señala que ha violado el arresto domiciliario ya roto la medida que le prohibió hacer declaraciones políticas y por ello dicta orden de arresto López tiene una condena de más de trece años por incitar a la violencia en las protestas de la oposición de dos mil catorce cumplió la primera parte en la prisión de Ramo Verde y el resto lo estaba cumpliendo en su casa por motivos humanitarios fue liberado por militares afines al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó en la madrugada del martes pasado y desde entonces está refugiado en la casa del embajador español en Caracas en exteriores están analizando en situación de momento no hacen comentarios también de esta tarde Junta de Andalucía despedido al científico y exministro socialista Bernat Soria por supuestas incompatibilidades al compaginar actividades privadas con su dedicación exclusiva en una fundación pública en Sevilla Ana Fernández

la Fundación Progreso y Salud dependiente de la Consejería de Salud y familias ha rescindido hoy el contrato el ex ministro Bernat Soria por haber incumplido la Ley de Incompatibilidades manteniendo actividades privadas a pesar de cobrar ciento cincuenta mil euros anuales cinco mil de explosividad la Fundación le acusa de mala fe contractual por colaborar con dos empresas dedicadas al mismo sector de investigación en una de las cuales su hija figura como administradora única él como apoderado por este asunto el consejero de Salud Jesús Aguirre pedía esta tarde en el pleno del Parlamento explicaciones al PSOE

este ex ministro socialista podía haber estado desarrollando otra actividad privada incompatibles con su contratación a través de sociedades y a través de familiares creo que hoy es imprescindible que en sede parlamentaria den explica

el expediente se abrió en enero el ex ministro Soria fue el trabajador de la Junta que más cobraba uno coma dos millones de este dos mil nueve

esta semana Iberia cumple ochenta años volando a Lisboa para celebrarlo la aerolínea subasta vuelos a la capital portuguesa desde veinticinco euros ida y vuelta entra en subastas punto iberia punto com vuela a Lisboa al mejor precio

Voz 8

04:04

tres El seísmo da la perrita que directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com