30 aniversario Vela Zanetti

Voz 0255 00:00 que alucina porque el productor ejecutivo uno de los productores ejecutivos de Pulp Fiction es Danny De Vito de kilo exacto bueno de esta pulsión XXV años ya no son lo que son que fue Palma de Oro en Cannes en el noventa y cuatro A

Voz 1 00:15 érase una vez en Hollywood que una pelea

Voz 0255 00:18 la que ha montado contra el reloj Tarantino

Voz 1 00:20 en la que trabaja DiCaprio o Brad Pitt que rinde

Voz 0255 00:24 de menaje entre otras cosas al rock de los setenta sesenta

Voz 2 00:27 estoy así Luis Leirado cheques lleguen

Voz 1 00:31 recto

Voz 2 00:31 el My of

Voz 1 00:35 qué Pepa Blanes dice una cosa alucinante dice es que a lo mejor no tenían gente famosa para hacer la alfombra roja y entonces han dicho Tarantino acelera que venga Dios es un homenaje al rock de los sesenta me apunto a ver la peli pero cada vez mira crecen Clearwater Revival año Morricone Liverpool Fight The Beach Boys Lana del Rey de de papas Los Bravos es alucinante que verla

Voz 0250 01:02 en la estrenan en el Festival de Cannes después supongo que harán que es exactamente este stock por Valencia hay una exposición que no te puedes perder en el IVAM de Fernán que es un renovador del cubismo

Voz 1 01:17 no es un clásico de las vanguardias no se puede entender nada de lo que pasó al principio del siglo XX en la pintura in tampoco del cubismo sino no es por su obra no y ahora se ha inaugurado una muestra en el IVAM que ha organizado junto a la Tate Gallery

Voz 3 01:33 no nos creemos que hemos hecho ha sido muy laboriosa pero creo que están muy satisfechos

Voz 4 01:38 los que es una exposición que que

Voz 3 01:41 digo yo que en los últimos veinte años como mínimo no se ha visto una exposición de esta entidad en España está claro

Voz 1 01:48 el examen se cosas muy interesantes sí sí estuvimos ahí haciendo un programa sí sí es un magnífico sitio José Miguel García Cortés ex subdirector que por cierto pues es una buena idea es a pasar el fin de semana Valencia con este tiempo que hace te vas al IVAM exactamente como un arroz exactamente igual y luego o o te quiero o te quedas es un buen plan y sino te puedes ir a Barcelona que también es un buen plan bien es un buen plan a ver en el Lliure Dogville que es la versión teatral de la película que rodó Lars von Trier de lo que no es lo mismo en esta obra de teatro cuenta cómo un grupo de personas ese grupo de personas que se cree con el derecho a exigir a un emigrante cualquier cosa porque mira te hemos acogido estas aquí podemos pedir lo que sea exactamente no eso es la hipocresía de toda la vida yo no he visto la obra y la verdad es que me gustaría ir a verla la dirige Sílvia Munt

Voz 5 02:40 para mí es importada en maqueta fumen explica Parla no da al Sulé Bonns sino al mal

Voz 1 02:51 a los ídolos bueno sino del mal de la mal en general porque luego cada uno ya te contaré mañana una obra de teatro que he visto que no parece que hay malos y buenos pero que no del retraso están en dura en la que dirige Silvia exactamente ya ayer se me escapó esa es la verdad ha muerto Beth Carvalho que es la reina de la sal de la samba no durante los últimos años estaba mira estaba postrada en una silla de ruedas sin embargo incluso se atrevía a subir en silla de ruedas ya en el último tiempo tumbada en una camilla subir a los escenarios hubiera los escenarios cantaba allí era súper admirada en en Brasil no sólo porque luchaba por todo lo que era la cultura era un izquierdista feroz y además era una cero defensora de las políticas a favor de los pobres

Voz 6 03:39 no hay nada nada

Voz 7 03:46 que también te digo ida

Voz 8 03:48 la Liga también está en ir a Brasil está bien está bien acabamos esta sección pensando que podemos irnos sonaban Valencia Barcelona o Brasil como se nota que hoy nos vamos a quedar mal