Escucha las noticias de las 02:00 (03/05/2019)

en el Ministerio de Exteriores aseguran que la orden de arresto contra Leopoldo López era un movimiento judicial ya esperado que no tienen intención de entregarlo porque se encuentra allí por voluntad propia y que confían en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador a partir de ahí habrá que estar pendientes de más valoraciones que pueda hacer el ministro Borrell en la rueda de prensa que tiene convocada para final de esta mañana en Beirut el Tribunal Supremo de Venezuela justifica su decisión porque López ha violado el arresto domiciliario no ha cumplido la orden que le prohibía hacer declaraciones políticas ya que apareció junto a Juan Guaidó en un vídeo en el que llamaban a manifestarse contra el presidente Maduro que por cierto al día siguiente ya anunció que no iba a haber impunidad para los responsables de ese llamamiento López tiene una condena de más de trece años de los que ya ha cumplido más de cinco por incitar a la violencia en las protestas de la oposición del año dos mil catorce en la madrugada del martes pasado fue liberado por militares afines al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó poco después buscó refugio en la residencia del embajador español en Caracas donde está en calidad de huésped ya que no ha solicitado ningún tipo de asilo