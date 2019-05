Escucha las noticias de las 06:00 (03/05/2019)

saludos qué tal está muy buenos días el Gobierno de España no tiene intención de entregar al opositor venezolano Leopoldo López esta noche el Ministerio de Exteriores lo confirmaba en un comunicado que en las últimas horas se han producido varios movimientos significativos entorno a la crisis venezolana con todas sus derivadas la primera el propio Leopoldo López que ha comparecido frente a la casa de el embajador español donde está en condición de huésped no de asilado

en Hora veinticinco hablamos anoche con el ministro venezolano de Asuntos Exteriores también de la conversación se deduce que no van a forzar la detención de López en la casa del embajador español pero Le pide a nuestro Gobierno que entregue a quien consideran un fugitivo

ha llegado a afirmar incluso que espera nuevos alzamientos militares y que hasta el entorno más cercano de Maduro quiere quitárselo de encima Maduro contra restaba con un desfile rodeado de soldados así llegamos al viernes al tres de mayo en Cataluña Quim Torra descarta retirar la cruz de Sant Jordi la máxima distinción de la Generalitat a Núria de Gispert se lo han pedido formalmente Ciudadanos y PSC por comparar de Gispert a los políticos catalanes no independentistas con cerdos Aimar Bretos buenos días

Casillas la ex presidenta del Parlament les comparó con exportaciones porcinas utilizando la imagen de la Asociación Catalana de productores de porcino decía han aumentado estas exportaciones Girauta Toledo Arrimadas Madrid Millo anda

decía Dolors Montserrat a la Unión Europea es lo que decía el tuit de Gispert ella lo ha retirado pero no ha pedido disculpas a los aludidos para Torra eso es suficiente creo que este tema

la resuelto yo no me he enterado mientras viajaba entre ayer y hoy San al Twitter las cruces la Cruz de Sant Jordi premia una trayectoria doy