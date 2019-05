Voz 1275

qué tal buenos días sin cambios este viernes en el tiempo en Madrid con sol más nubes por la tarde y temperaturas que volverán a acercarse a los veinticinco grados a mediodía hoy todavía a día atípico en la región porque no hay colegios este viernes pasó el dos de mayo y queda otro año más la foto de los problemas internos del PP la foto del líder del partido Pablo Casado pasando de largo ante el ex presidente Ángel Garrido del que le separaban apenas unas sillas en a primera fila de los actos de la Puerta del Sol allí reapareció Esperanza Aguirre sentada al lado de Garrido que no perdió la oportunidad para cuestionar la vuelta al centro de la que presume ahora el PP