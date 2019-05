buenos días el hombre empujó y pegó a la mujer y ella le clavó un cuchillo de sierra en el cuello en un primer momento la justicia condenó a los dos nueve meses de cárcel para él por un delito de lesiones dos años para ella por uno de homicidio en grado de tentativa ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha decidido absolver a la mujer reconoce que su reacción clavándole un cuchillo es desproporcionada pero entendiendo que no puede ser condenada no puede actuar en legítima defensa o por miedo insuperable sino por ser presa en ese momento de un trastorno mental transitorio un trastorno provocado según los jueces y los forenses por experiencias anteriores como víctima de violencia machista y abusos sexuales todo le vino a la mente en ese momento impidió según la sentencia ser dueña de sus actos movida sólo por el instinto de supervivencia la sentencia todavía recurrible ante el Supremo los dos renunciaron a acusarse mutuamente cuando el asunto llegó a juicio

IRS resaca del último dos de mayo de la legislatura donde el PP volvió a mostrar sus diferencias internas titulares con Enrique García Esperanza Aguirre cuestionó la vuelta al centro del Partido Popular el líder nacional del PP no saludó a Ángel Garrido en el acto en la Real Casa de Correos luego explicó que fue porque no lo había visto Pedro Rollán en la SER el presidente mundiales en dio la vuelta al centro ayer en La Ventana de Madrid admitió que podían haberse equivocado al explicar lo calificó a Vox como la extrema derecha Majadahonda ha dado luz verde a la cesión de suelo público para la construcción de un nuevo templo religioso en este municipio el Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor mientras que el resto de partidos denuncian que sería la sexta Iglesia en Majadahonda deportes Llull volvió a jugar ayer en el Real Madrid jugó dieciocho minutos en la victoria del conjunto blanco en Murcia además en fundó el el Leganés abre este viernes la jornada treinta y seis de Liga con la visita al Sevilla vendidos como despierta despiertas también al tráfico en las calles de la capital pantallas a cazar buenos días

talleres sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche ítalo devolvemos cuando esté listo aún cinco punto com tu mecánico

punto com y que no te den vaca por voy

cuenta sin banco punto com tu seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la policía me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para

no no me preocupa el la democracia nunca tiene que tener miedo de la residencia

Voz 0122

06:08

es sobre el pacto con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Bosch en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar las