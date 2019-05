Voz 1 00:00 Arias Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días doce grados a esta hora en la Gran Vía Sol tiempo agradable en toda la Comunidad de Madrid despertamos este viernes con la resaca de un dos de mayo marcado otro año más por las diferencias internas del PP con la foto más simbólica la del líder del partido Pablo Casado pasando de largo ante el presidente Ángel Garrido gran Ciudadanos del que le separaban apenas unas sillas en la primera fila de los actos en la Puerta del Sol allí reapareció Esperanza Aguirre sentada al lado de Garrido que no perdió la oportunidad para cuestionar la vuelta al centro de la que presume ahora el PP ITS algo de todo esto fue Pedro Rollán que ha vivido su primer y último Dos de Mayo como presidente de la comunidad Nos decía por la tarde Nasser en La Ventana de Madrid que nunca se imaginó que sería el tercer presidente de la legislatura si alguien se lo hubiera dicho en dos mil quince le hubiera respondido esto

Voz 2 00:50 bueno yo le diría que abandonase la bebida que la imaginación al poder pero que tanta imaginación habría sido la inusual ciertamente ha sido una legislatura muy intensa en ese sentido pero quiero destacar algo para para todos los oyentes es la importancia de las instituciones que desde el máximo respeto está por encima de las personas y también por encima de las formaciones

Voz 1275 01:14 la recibían pide al PP en cuya candidatura a la Comunidad figura de cara al veintiséis de mayo que vuelve al centro y no tiene reparos en calificar a Vox yo no soy muy partidario de poner bético

Voz 2 01:23 qué Tasso de poner apellidos pero Vox viene a ser al Partido Popular lo mismo que podemos al Partido Socialista o Izquierda Unida es decir qué es lo que se encuentra en los extremos

Voz 1275 01:35 entre las cuestiones que ha reconocido el presidente Royal que el PP deja sin resolver en la región la ley de Universidades madrileña promete que lucharán por ella en la próxima legislatura

Voz 2 01:44 hay que destacar como digo se abre un nuevo curso político en el que esa será sin ningún lugar a dudas la ley más importante y más acuciante en la que se tiene que resolver tenemos unas muy buenas universidades públicas que tienen que tener garantizada la financiación en la época de la crisis ha atravesado momentos muy complicados muy difíciles afortunadamente conforme se ha ido recuperando la economía se les ha podido facilitar de más recursos de más profesorado de más medios pero coincido con usted que sin ningún lugar a dudas esta es una ley absolutamente prioritaria para empezar a trabajar desde el minuto uno de la siguiente legislatura

Voz 1275 02:21 Manuela Carmena no le tiene miedo a Vox es uno de los mensajes que ayer escuchamos de los candidatos a la Alcaldía de la capital que se dieron cita el dos de mayo en la Real Casa de Correos mensajes en clave electoral a una semana de que arranque la campaña del XXVI el candidato del PP José Luis Martínez Almeida aprovechaba los micrófonos para llamar a los votantes perdidos en la extrema derecha

Voz 3 02:39 no no me preocupa el la democracia nunca tienes que tener miedo de la residencia dentro del marco de la democracia no es la grandeza de la democracia es que cabe todo lo que me

Voz 4 02:49 a pronunciarse sobre el pacto con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Bosch en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar las elecciones

Voz 1275 03:04 Carmena y Almeida estarán el lunes que viene en el debate a seis de los candidatos a la Alcaldía que organizan la Cadena Ser y El País primer debate electoral del veintiséis ene

Voz 1275 03:43 es noticia que hoy les está contando láser la justicia ha absuelto a una mujer víctima de violencia machista que fue condenada por apuñalar a su pareja para evitar otra paliza titulares con Enrique García

Voz 1712 03:52 había sido condenada a dos años por un delito de homicidio en grado de tentativa pero el tribunal ha decidido absorber la porque entiende que lo hizo durante un trastorno mental transitorio provocado justifican los forenses por su pasado de víctima de malos tratos

Voz 1275 04:04 más de un centenar de internos del CIE de Aluche denuncian ante la justicia la vulneración de sus derechos en el centro en un escrito firmado el pasado veintiocho de abril aseguran que reciben un trato vejatorio y agresiones que quedan impunes continúa la búsqueda en el río Guadarrama

Voz 1712 04:16 el hombre de sesenta y tres años desaparecido en Casarrubios del Monte desde el pasado mes de febrero la familia sigue manteniendo que sospechan de que una persona cercana este detrás de esta desaparece

Voz 1275 04:24 yo hoy empieza el Open de Tenis de Madrid que se celebrará hasta el doce de mayo el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha una línea especial de la EMT entre Legazpi y la Caja Mágica con horarios que se ajustan a la competición

Voz 6 04:39 en Hoy por hoy

Voz 7 04:41 sí tenemos fútbol el Leganés

Voz 1275 04:43 el abre este viernes la jornada treinta y seis en primera Davis

Voz 8 04:46 con José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y desde las nueve de la noche los de Pellegrino que visitan en el Sánchez Pizjuán de Sevilla choque difícil pero que debe servir para cerrar la permanencia en Primera del conjunto debutar que la baja de Rubén Pérez las palabras del técnico argentino matemáticamente

Voz 9 05:00 hemos logrado nuestro objetivo y ese es nuestro primer paso eh a partir de ahí bueno vamos a ir con ilusión de ojalá que podamos Carla mete campo es un desafío ese va a ser nuestro primer test y el más importante que tengo en la cabeza

Voz 8 05:13 además baloncesto la vuelta de Sergio Llull seis puntos en la victoria del Real Madrid ochenta ochenta y dos ante UCAM Murcia

Voz 1275 05:31 las carreteras sigue la tranquilidad DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 10 05:34 pues si persisten las vías madrileñas una situación muy atípica propia de este viernes de puente para muchos sólo algo más de intensidad de acceso por la A5 Alcorcón y A42 eh

Voz 1628 05:42 Parla en la capital cómo se circula pantallas al Alcázar hola hola qué tal buenos días de nuevo el aura bueno aquí sigue circulando de maravilla tanto en la M30 en todo su recorrido poquito tráfico en cada una de las entradas y salidas si una circulación perfecta en el interior de la ciudad gracias

Voz 1275 05:58 pero continúan los paros en el Metro convocados por el sindicato de maquinistas este viernes hoy están previstos entre las tres y media y las cinco y media de la tarde y afectarán a las líneas uno tres cinco siete a nueve y once de Metro ha fijado servicios mínimos para esa franja horaria el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:16 la semana se quedara con tiempo soleado temperaturas un poco más bajas este descenso se notará sobre todo durante las noches y al empezar las mañanas especialmente el fin de semana Racer incluso un poco de frío especialmente en los pueblos de la Sierra durante las tardes cómo va a hacer tanto sol el ambiente será agradable tanto hoy viernes como las tardes en fin de semana máximas de más de veinticinco grados pero ya no superen hemos con tanta facilidad los Veinticinco durante las tardes a ratos un poco de viento

