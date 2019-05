Escucha las noticias de las 10:00 (03/05/2019)

Voz 0931

00:10

los trabajadores de Nissan y la propia empresa dan por rotas las negociaciones después de la última reunión para tratar el ERE anunciado en la Compañía Antonio Martín buenos días buenos días Pepa la dirección de Nissan había planteado posponer la ejecución de ese expediente de regulación de empleo para seguir negociando pero esta última reunión que ha terminado ya de madrugada ha finalizado sin ningún tipo de avance Barcelona Joan Bofill se acusan las dos partes acusan mutuamente de levantarse de la mesa en la sede del Departament de empresas las negociaciones hace semanas que dura la dirección a nivel de Europa exigía seiscientos despidos en Zona Franca hay Moncada había acuerdo en que sean bajas voluntarias prejubilaciones pero no en estas otras demandas que no haya más despidos que al resto les aumenten el sueldo el que se garantice la viabilidad de las plantas aseguran que la dirección no tiene voluntad de negociar por su lado la empresa dice todo lo contrario cante la irresponsabilidad del comité será la dirección a nivel de Europa la que decida qué hacer los trabajadores avisan que sin acuerdo protestarán durante el Salón del Automóvil que empieza la semana que viene en la Fira de Barcelona por lo demás acabamos de hablar en Hoy por hoy con el presidente