de Fernando Aramburu el libro de Fernando Aramburu pero además tiene entre manos un proyecto que no está interesada especialmente el proyecto se titula madres guerra si madres y si tenemos que asumirlo muy rápidamente Aitor con Kun como resumimos madres

Voz 1995

00:21

ese es sumen madres cuidando de sus hijos adolescentes la mayoría si mal es enseguida vamos a hablar de de tu serie pero antes quiero quiero contar una historia en concreto es la historia de Fátima es una madre que vive en la parroquia del municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño y que desde hace una semana se vio obligada a llevar a su hija de cuatro años en una carretilla desde su casa a la escuela una carretilla de hagamos una carretilla de esa de jardín de obra todos tenemos una imagen en la cabeza de lo ves recorre cuatro kilómetros dos en la ida ha ido a la vuelta y todo por no tener derecho al autobús escolar pero cuando te cuenta por qué no tiene derecho no te lo vas a creer esto pasa en el año dos mil dieciocho que a veces hay que recordar el contexto Fátima muy buenos días hola buenos días Fátima porque tiene usted que llevar todos los días eh a través una peligrosa carretera a su hija en una carretilla