Las noticias de Canarias, 10:03 (03/05/2019)

la diez y tres en Canarias un hombre de sesenta y dos años resultó herido de carácter moderado tras sufrir un incendio el edificio abandonado en el que se encontraban el Puerto de la Cruz anoche en una cuarta planta de un edificio de la avenida de Familia Bethencourt y Molina de ese municipio tinerfeño ya al presidente regional del Partido Popular ha sido Antón ahora no le parece bien el uso de ciento setenta y seis millones de los trescientos millones sobrante de dos mil dieciocho del Gobierno canario sin tener permiso del Ejecutivo central el líder del partido que ha dado su apoyo parlamentario a Coalición Canaria los dos últimos años cree que se usa el superávit con fines electoralistas

Voz 3

00:42

cuestiones no se pueden tomar unilaterales un unilateralmente ni tampoco se puede tomar porque creemos en plena precampaña electoral eso queda muy bien como titular de campaña electoral que es lo que pretende Clavijo no pretende otra cosa no porque el superávit siempre han existido qué casualidad que hoy y ayer es cuando anuncia el destino del superávit