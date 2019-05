Escucha las noticias de las 11:00 (03/05/2019)

los buenos días Toni el ministro de Fomento en funciones ha insistido esta mañana en que el Gobierno español no va a entregar al líder opositor venezolano Leopoldo López como pide el régimen de Maduro espera además que el titular de Exteriores Josep Borrell de más detalles después de mediodía antes hace unos minutos el ex alcalde de Caracas el también opositor Antonio Ledezma ha subrayado en la Ser en Catalunya que Pedro Sánchez está recomponiendo en su opinión lo que dice no hizo bien Zapatero en su papel de mediador en Venezuela

Voz 0228

01:03

por lo demás el presidente de la Región de Murcia no descarta un pacto con Vox después de las elecciones autonómicas en esa comunidad Fernando López miras ha evitado esta mañana en Hoy por hoy calificar ese partido con una formación de extrema derecha de hecho no ha querido ni nombrarlo refiriéndose a Vox como el partido del que usted me habla no