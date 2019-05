no pedimos Ny dinero

Voz 5

01:24

quiero dejar meridianamente claro que yo apeló a la unidad y que no pienso en la estrategia de la izquierda eh que al que ha tenido en estas generales yo no voy a estar a codazos con los demás partidos les respeto respeto a sus votantes es más apelo a sus votantes y pienso ir también a por sus votantes yo lo que quiero es que el socialismo no vuelva a Madrid en doce años crearon doce kilómetros de Metro duplicaron el paro por encima el veintidós por ciento en la en una región como esta en eh