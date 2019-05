Voz 2

00:02

esta noticia con ser Cataluña la DGAIA de no want marroquí Clotet sólo hace falta da pasa así porque a Manor no boda hasta la matinal la Guardia Urbana y llegaba al capaz de Saint a una sonada Barracas a las piscinas Picornell a Montjuïc quedado Adega no son viene Carracao la de Parla que extracto de hoy de catorce Lange activando una plaza tras no cuadra manera Ana Punset urbana va a las cuadrada atinada pululan para la Avinguda al parado al alba du alucinado tensión Manor dado Mossos a L'Hospitalet da el Llobregat hallaban trucada alto a la F un veinticuatro horas da la DGAIA Ausbanc lo que no tenían Plaça de Caps entre las no o Matí a las oficinas dada la Avinguda al pararle al al asesinato la justicia no se podía cada a las horas la Guardia Urbana si alguna referencia a Barcelona a la edad que vivo en unas barracas a otros llevas a las piscinas Picornell ya ya van a la de Gaya asegura que no tiene catorce y cada cada uno por sí totalmente contradictoria la da la policía ya viviendo una tasa sobre un personaje inmóvil sí vaya dos de Nissan que puedan perderse de trabajo anunciar la empresa matinales son tranquilas obsesión gestionaban manteníamos comité de empresa a la Generalitat y los dúos par se acusan mutuamente editado Sindicat digo en cada empresa es que no sé es que no haría Antilla avanza el dos mil veintidós Juan Carlos Vicente es dado president o comité de empresa