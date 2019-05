Escucha las noticias de las 12:00 (03/05/2019)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy un resumen de la actualidad de este viernes con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vos vuelve a marcar distancias con el Partido Popular de Andalucía la formación ultraderechista de con sus doce diputados permite la mayoría de gobierno PP Ciudadanos acusa a los populares utilizar la presidencia autonómica para colocar a amigos como antes hacía el PSOE al fichar al ex delegado del Gobierno en Cataluña es Lillo como responsable de Acción Exterior autonómico el encontronazo ha producido durante la sesión de control al Gobierno vamos a la Cámara de Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 00:34 en tan sólo unos minutos el presidente de la Junta tendrá que explicar a Vox el plan normativo anual de la Junta pero ya esta mañana este grupo parlamentario seguido con su estrategia de marcaje al Gobierno su diputada Belinda Rodríguez ha utilizado el nombramiento del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enrique Millo como nuevo Secretario General de Acción Exterior de la Junta para acusar al Gobierno de PP y Ciudadanos seguir colocando a sus amigos como antes hacía el PSOE

Voz 2 01:00 ahora mismo la más cargos pública en prisión imputado que en el mismo congreso de Gobierno de la Nación de Pedro Sánchez mientras el señor Rajoy se iba al bar la enmienda que no ha traído donde ahora mismo está usted tiene demostrado que me han regenerada nada hay que son más de lo mismo me he venido a cambiar las cosas devolver favores a colocar amigo

Voz 0134 01:21 vox ha coincidido esta mañana con el PSOE en esta pregunta de máxima actualidad en su caso los socialistas han reprochado al Gobierno por no haber encontrado ningún andaluz con talento para el

Voz 1018 01:30 este es el último encontronazo entre Vox y el PP después de que Pablo Casado ya ha roto el clima de entendimiento con la formación de Abascal a la que algunos dirigentes populares evita e incluso citar por su nombre para recurrir a esa expresión de ese partido del que usted me habla como apuntado Akin hoy por hoy el presidente murciano y candidato a la reelección por el PP Fernando López liras

Voz 0712 01:48 yo no sé quién para calificar la ideología de nadie yo califico a los partidos a las personas por el proyecto que tienen para mi región quién quiere defender el agua el empleo de calidad a la bajada de impuestos quién quiere defenderlo quién decena mi proyecto tendrá cabida en él pero es que hay mucho partido de lo que usted me habla que que que no hablan de esto tampoco sé qué proyectos tiene Isabel ya

Voz 1018 02:12 Ayuso la candidata del PP a la presidencia de Madrid ha presentado la lista de su partido para las elecciones del día veintiséis marcando también distancias con cualquier cosa que pueda situarla en la órbita de Vox con lapsus incluido al confundir aparentemente sin intención a Pedro Sánchez con Zapatero en materia de impuestos Javier Bañuelos

Voz 0861 02:28 sí de hecho su propio equipo ha tenido que corregirla en pleno acto durante la presentación de su lista a las elecciones

Voz 3 02:35 quiero que me diga la izquierda socialista bueno el socialismo la izquierda en su conjunto que opinan cuando Zapatero ya está subiendo impuestos ya hecho otra anuncio de más de veinte mil millones de euros quiero que me digan Sánchez perdón

Voz 0861 02:51 la costumbre uno también ha confundido el nombre de algunos de los consejeros del Gobierno madrileño pero sí se ha mostrado firme en una idea aspira a una remontada histórica Madrid y lo hará dice sin entrar en la pelea directa con Vox no entrará dice en la estrategia de la izquierda aunque si aspirará a revalidar el Gobierno en Madrid apelando directamente a los votantes de Vox

Voz 1018 03:13 hemos dos noticia ultimar del ámbito de la justicia la primera pasa por Valencia Francisco Camps procesado en el caso de la Fórmula uno Ana Durán

Voz 0131 03:20 la juez ha decidido procesar al ex president de la Generalitat Francisco Camps también a varios exaltos cargos entre ellos el ex vicepresidente Vicente Rambla varios empresarios en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula uno en Valencia sobre Camps la jueza sostiene que impulsó y permitió la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat y que utilizó indebidamente los fondos públicos se dio trato de favor dice la jueza determinadas empresas que resultaban beneficiadas y que se realizaban donaciones y entregas de dinero no echa de modo altruista sino para obtener como contrapartida adjudicaciones irregular

Voz 1018 03:58 en Cataluña el presidente ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia a la fecha en que está disponible para declarar como investigado imputado tras la querella por desobediencia presentada por la Fiscalía por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos Álvarez

Voz 0477 04:11 en una comunicación no oficial entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llega al presi en el tribunal le ha preguntado teniendo en cuenta la agenda apretada del jefe del Ejecutivo catalán que día le iría mejor para poder cuadrar agendas Quim Torra ha indicado que preferiría a declarar como imputado por desobediencia el próximo miércoles quince de este mes en plena campaña electoral eso no quiere decir que sea el día definitivo en el que Torra declare falta que le vaya bien a todas las partes y también al juez la citación definitiva se conocerá a través de un escrito oficial del Tribunal en los próximos días

Voz 1018 04:45 horas doce cuatro la crisis política de Venezuela pendiente del desenlace de la situación del opositor Leopoldo López que permanece desde hace un par de días junto a su esposa y su hija en la residencia del embajador de España en calidad de huéspedes el Gobierno español no tiene intención de entregar al régimen chavista tras la orden de detención dictada ayer por un tribunal de Caracas la capital del país donde ya empieza a amanecer y se encuentra en situación de calma Álvaro Zamarreño

Voz 0116 05:07 sí Guaidó mantiene su estrategia de convocar paros para hoy aunque ayer no tuvieron apenas incidencia hasta llegar a una huelga general completa dice el presidente de la Asamblea reconocido como presidente transitorio por España aunque no se ha mostrado ningún signo de disidencia la oposición mantiene que la cúpula militar quiere que Maduro se marche lo reiteraba esta mañana en Cataluña Antonio Ledezma

Voz 1802 05:26 bueno igual como lo así a Noriega en Panamá o cómo lo hacía Gadafi en Libia o como lo hacían los dictadores que fueron supera pues en Venezuela que horas antes de haber abandonado el país como lo hizo para Jiménez desde enero de mil novecientos cincuenta y ocho sigue apareciendo en ruedas de prensa escoltado por los actos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Maduro insostenible insostenible porque la crisis de Venezuela todos los días se agudizaba

Voz 0116 05:52 gobierno español insiste en que no tiene intención de entregar al opositor Leopoldo López a pesar de la petición de la

Voz 4 05:57 dice a venezolano mucho haría con Toñi Fernández Isabel Quintana el Gobierno prevé que este dos mil diecinueve los asalariados vuelvan a perder poder adquisitivo llevan doce años seguidos un asalariado es ciento cuarenta y seis euros más pobre que hace una década aunque cobre más en esta línea de empobrecimiento sólo los gana a Grecia si la mitad de los delitos de odio se producen en el ámbito de Internet uno de cada cuatro tiene lugar en las redes sociales según la secretaria de Estado de Interior que pide a los ciudadanos que muestra en su intolerancia ante lo dice lo está contando la SER el Tribunal Superior de Justicia de Madrid absuelve a una víctima de violencia machista que había sido condenada a dos años de cárcel por apuñalar a su marido mientras él le daba una paliza entiende el tribunal que actuó así presa de un miedo insuperable tras años de malos