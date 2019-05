El último día de clase de los 27 concejales del ayuntamiento de Logroño

Voz 0866 00:00 a última clase del año los Veintisiete alumnos del Ayuntamiento de Logroño ocupan sus pupitres el pleno

Voz 2 00:15 ha comenzar el delegado de clase toma la palabra

Voz 3 00:19 sí señores concejales señoras y señores vuestras desató

Voz 4 00:22 nos vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria

Voz 5 00:25 el Ayuntamiento de Logroño

Voz 0866 00:27 es el último pleno ordinario del año nuestros alumnos han dejado todos los trabajos para el último día Ordenanza de Movilidad de transporte urbano de tenencia de animales

Voz 3 00:40 hay quién lo saben y lo lamenta sin que en este sentido también queremos decir que quisiéramos o que no hubiéramos querido encontrarnos en el último pleno de la legislatura para poder votar física y química

Voz 0866 00:54 toca ver si los alumnos han hecho la tarea Izaskun Fernández del PSOE toma la palabra

Voz 3 01:00 durante el Big Bang se formaron partícula en tales como el hidrógeno helio y pequeñas partículas de litio el resto se fueron formando en los astros por procesos nucleares es decir que por ejemplo de dos moléculas se sabe la lección

Voz 0866 01:15 está claro tienen formamos año de tres núcleo

Voz 3 01:18 los de hielo del helio digamos formando tanto que raya lo excesivo y sucesivamente íbamos forman el magnesio sodio oxígeno preservar ese día que para presentar la moción Se para presentar lo que se pretende con con la moción aunque está bien que se en instruía en todo lo bueno pues luego se movió más tú fija

Voz 0866 01:39 continúa la clase y se suceden las asignaturas Matemáticas Javier Merino concejal del PP subió a la tarima

Voz 3 01:48 esto no tardaría un mes mi dos mil tres mil cuatro noche con conseguir diez esto tarda años no sume señor Martín es que la había que atrae a los Juegos disculpa que no

Voz 6 01:55 oye mira si usted no de no sé qué me está diciendo

Voz 0866 01:58 pero es que a veces la convivencia puede ser compleja

Voz 5 02:03 se me vino señor me lo desde luego no que no estado luego que luego claro luego te puede decía de Inter

Voz 3 02:08 porque lo estamos algo le pasa el concejal de vías urbanas cuando menos me sorprende cuando más me molesta y me enfado hablamos de las normas de comportamiento del personal en un momento determinado puede agredir a otra persona o puede hacer un daño inconsciente conscientemente

Voz 0866 02:24 ah y Paco aguanta que ya queda poco pasan las horas y la última clase del año va terminando de los Veintisiete sólo seis tienen posibilidades reales de repetir el veintiséis de mayo tres han aprobado todo a Madrid

Voz 2 02:40 al colegio de los mayores

Voz 0866 02:45 el pelota de la clase Rubén Antoñanzas toma la palabra

Voz 7 02:49 bueno me aprovechar la primer turno de palabra que tengo para citar a mis tres compañeras por su obtención de de las acta de de diputadas y confío que define muy bien a la a la red

Voz 0866 03:00 pero una felicitación así seguro que tiene algún mensaje escondido el viaje esto

Voz 8 03:09 a ser alcalde pero confió en que los logroñeses un murmullo belga estar gobernando eh no no sé si seré o no alcalde pero confío que los logroñeses no era suficiente para entrar dentro de un equipo de gobierno viendo que les murmullos de admiración Il esperanza lo parte viste desde que yo Ciudad del próximo alcalde pero igual

Voz 0866 03:28 muchísimas gracias hay quien ya tiene su salida sumida Merino vuelve a hablar

Voz 9 03:33 yo deseo que los próximos responsables la lleven a cabo yo estaré en ese asiento enfrente esperan esperando a estar muy pendiente allí donde esté señor San Martín que el estar Yuste tendrá noticias de mi usted cree tranquilo

Voz 0866 03:53 los minutos se van consumiendo llega el turno de las despedidas como

Voz 3 03:57 creo que ésta va a ser mi última intervención en este pleno en esta legislatura agradecer a mi equipo a mis compañeros de equipo de gobierno e como me han aguantado porque con estos dos reglamentos con esta ordenanza ahí este reglamento les he dado mucho la paliza elaborará como dicen los castizos y por supuesto como no puede ser otra manera a mí alcaldesa nuestra alcaldes alguien más y no quiero dejarme ni a César

Voz 2 04:20 Berta a Ernesto ni a María ni a Norberto ni a Mercedes los alumnos van tomando la palabra

Voz 0866 04:28 Alfredo Rey Pastor de Ciudadanos María Luisa Alonso también de la formación naranja Nieves Solana de cambia Gonzalo Peña también de la coalición de izquierdas

Voz 2 04:39 que ha sido un placer tener la Imelsa la oportunidad de poder representar a todos los logroñeses una oportunidad sin duda magnífica única que te llevaré

Voz 3 04:56 toda mi vida con ella me toca ni última moción y me tengo que despedirme con este las gracias a

Voz 1912 05:05 los técnicos de sonido que nos han acompañado en estos plenos a los trabajadores que nos han ayudado a pasar este rato esto ratos tan largos bien ya sabéis frío calor en la

Voz 0866 05:17 yo es que la vida del concejal vuelve ser complica

Voz 1912 05:21 también quiero dar las gracias a los policías

Voz 3 05:23 que Cardiel anti Down puede ser hasta peligroso para los trabajadores

Voz 10 05:27 la limpieza me siento en absoluto afortunado por estos cuatro a otros cuatro años donde he podido pues bueno

Voz 3 05:36 dedicar a defender desde la desde

Voz 10 05:38 convicción en Logroño en el que el que creo y haciéndolo de la mejor forma que que salir creo que sin duda mereció la pena primero por cambia y también por por Logroño con todos los aciertos y errores muy con la con la tranquilidad

Voz 0866 05:53 de haberlo dado todo lo que tenía dentro ya hay quien aún sabiendo que no volverá prefiere no decir nada

Voz 3 06:00 yo no me había preparado nada para despedir ni no lo pienso hacer que no lo he dicho señora Montes si quisiera hacerlo