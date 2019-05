Escucha las noticias de las 14:00 (03/05/2019)

muy buenas tardes el Gobierno español invitará a la actividad política de Leopoldo Torres en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell ha subrayado que España no quiere que la embajada se convierta en centro de activismo ni que se compliquen las relaciones con el régimen de Maduro que ha calificado de cordial a partir de ahora esto será reculado

de acuerdo con las condiciones que se establecerán las su instancia España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político

se mantiene la idea de que el opositor venezolano es simplemente un huésped no ha pedido asilo NYSE ha pensado ninguna medida similar el grupo de contacto de la Unión Europea es era la próxima semana esta crisis la portavoz de la representante de Política Exterior fe Federica Mogherini pide garantías al régimen bolivariano sobre la inviolabilidad de la sede diplomática española

en declaraciones a la SER en Cataluña al ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma compara la resistencia de Maduro con las situaciones que intentaron aparentar otros dictadores calcinar cayeron

a partir de las doce y media nos acercaremos en directo a Caracas intentaremos aclarar cuál es la situación de Leopoldo López como huésped de la embajada española nuestro país Vox sigue aparentando siga apretando al Gobierno andaluz que preside el popular Moreno Bonilla la diputada autonómica Belinda Rodríguez ha criticado en la Cámara el fichaje de Enric Millo ex delegado del Gobierno en Cataluña situándolo como un asunto de puro amiguismo

Voz 7

03:08

a mí me importa el sexo ni me importa nombre ni me importa de otra de las cuestiones personales eso es una cuestión totalmente ajena a nuestra a lo que de información que queremos nosotros lo que queremos precisamente es los datos profesionales la cualificación de estas personas están colegiados hice estas personas que tienen que hacer unos informes atrase de tarea tiene la cualificación suficiente