Voz 1821

00:24

tres de hecho hay algunas visiones e que todavía no no se han tomado dentro de la propia Junta no de hecho hay un cierto batiburrillo de titulares y de informaciones que no todas son ciertas otras son correctas en todo caso nuestra línea va a ser siempre la misma que es toda decisión que hurta a la ciudadanía madrileña la posibilidad de conocer las propuestas de Íñigo Errejón y Manuela Carmena lo vamos a recurrir hasta el final