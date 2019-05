Las noticias de Canarias, 15:03 (03/05/2019)

día de reacciones a la decisión del Gobierno regional avalada por el Consejo Asesor del presidente de invertir ciento setenta y cinco millones de euros el superávit en servicios públicos esenciales sin esperar por la autorización del Ejecutivo central desde el Partido Popular su líder regional Asier Antona tacha la medida de oportunista no comparte que se haya hecho de forma unilateral

Voz 3

00:25

cuestiones no se pueden tomar unilaterales unilateralmente mientras poco se puede tomar porque estemos en plena precampaña electoral eso queda muy bien como titular de campaña electoral que es lo que pretende Clavijo no pretende otra cosa no porque el superávit siempre ha existido qué casualidad que hoy y ayer es cuando anuncia el destino del superávit creo que las cosas hay que hacerlo y lo digo yo lo dice el Partido Popular con el visto bueno del del Gobierno