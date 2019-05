Las noticias de Aragón, 17:02 (03/05/2019)

en Aragón la mayor parte de los veinticinco mil temporeros que realizan la campaña de recogida de la fruta no se les paga el mínimo que marca el convenio lo denuncian los sindicatos UGT y Comisiones escuchamos a José Juan Arcéiz

que tenemos un convenio del campo firmado no lo cumplen es muy difícil encontrar empresarios que paguen los seis euros veinte que tienen que pagarla ahora al temporero

los contratar y unos echan de un día para otro con un contrato precario y sin seguridad como fijos discontinuos sin fecha de inicio de final hoy en día Si viviese en un pueblo y trabajas para salga no sabes si vas a poder pagar las facturas en noviembre

Voz 1470

01:08

cambiamos de asunto ya en el ámbito judicial satisfacción en el colegio concertado ánfora de Cuarte después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya dado la razón a los padres de los alumnos que recurrieron la decisión del Departamento de Educación de no permitir la apertura del centro por falta de seguridad tras las obras de construcción fue en dos mil quince el tribunal sostiene que se vulneraron los derechos fundamentales de las familias que condena al Departamento de Educación al pago de las costas por su parte el director general Ricardo alma le asegura que respetan la sentencia que no tiene efecto práctico ya que desde su creación el colegio mantiene concertada sus plazas recuerda el compromiso del Ejecutivo con Cuarte terminamos diecisiete grados en Zaragoza catorce en Huesca once en Teruel