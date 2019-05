quiero dejar meridianamente claro que yo apeló a la unidad y que no pienso en la estrategia de la izquierda eh que al que ha tenido en estas generales yo no voy a estar a codazos con los demás partidos les respeto respeto a sus votantes es más apelo a sus votantes y pienso ir también a por sus votantes yo lo que quiero es que el socialismo no vuelva a Madrid en doce años crearon doce kilómetros de Metro duplicaron el paro por encima el veintidós por ciento en la vía

Voz 0771

00:52

Pepe a partir del veintiséis de mayo si me corresponde formar Gobierno si tenemos los apoyos suficientes de los madrileños a mi me gustaría hablar con el Partido Popular y me gustaría tenderle la mano para formar un gobierno y sobre todo me gustaría que en estos días hasta el veintiséis de mayo no se confundan de de enemigos de adversarios nosotros no somos el adversario el Partido Popular nosotros queremos hacer frente al franquismo queremos hacer frente a los populistas