Escucha las noticias de las 18:00 (03/05/2019)

favor de las razones que alega Puigdemont Antoni Comín y clara porque su inscripción en el censo está vigente dicen no consta ninguna causa que impida explícitamente su derecho al sufragio pasivo el fiscal dice que la Junta Electoral Central nos lleva la razón al excluir al expresidente de la Generalitat y a sus ex consejeros de esas listas para las elecciones europeas del próximo veintiséis de mayo no hay ninguna norma jurídica precisan vigente que impida que puedan efectivamente intentar votar en esa mesa electoral que les asigna el sexo sin perjuicio esto está claro que resulte materialmente imposible porque para hacer ese ejercicio de su derecho al intentar hacerlo ya antes de conseguirlo desde luego pueden ser detenidos como consecuencia de la situación jurídica que atraviesa