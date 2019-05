Las noticias de Catalunya, 18:03 (03/05/2019)

Voz 4

00:30

fue un tuit da da da esa fortuna que no sobriedad una ya los consellers ahí opinan calas para o las utilizadas para la ex presidenta del Parlament son reprobables y que significan un sur eso sí acatarán a la ciudad presidiendo la Generalitat cavado una la polémica partan cada tema Ester Capella nosotros no compartimos