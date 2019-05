Escucha las noticias de las 19:00 (03/05/2019)

Voz 4

01:16

algunos de los miembros de Junts per Cataluña más centrados en el ámbito jurídico como el vicepresidente del Parlament Josep Costa o la diputada James Joyce afirman que los tres afectados se tienen que poder presentar a las elecciones dicen que esperan una sentencia favorable mañana y opinan que la resolución original de la Junta sólo respondía a la persecución política el Kun de políticas digitales Jordi Puig Nero dice que si ahora se rectifica es solo porque la cacicada judicial dice era de dimensiones grotescas aunque recordemos lo que hemos conocido esta tarde es un simple posicionamiento de la fiscalía que no tiene traslado alguno hasta que el juez decida qué hace la curiosidad un diputado del PSC ha creado un anónimo que dice no no está bien la Junta Electoral tendría que haberse asegurado