Escucha las noticias de las 20:00 (03/05/2019)

cuáles son los límites de la hospitalidad el ministro Borrell lo tiene claro a Leopoldo López le ofrecemos habitación pero no altavoces son las ocho las siete en Canarias

quedó o las condiciones que se establecerán las sustancias España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo político

la oposición cree que el Gobierno está defraudando a quienes luchan por recuperar la libertad en Venezuela Ile pide que no entorpezcan la transición en ese país Leopoldo López tiene intención de permanecer como huésped en las instalaciones diplomáticas españolas tanto el Gobierno como la Comisión Europea confían en que Nicolás Maduro respete la inmunidad diplomática de nuestra embajada

Voz 1715

02:06

así que pide que se admita a trámite el recurso presentado en un juzgado de Madrid en la Fiscalía considera que la Junta Electoral Central ha vulnerado el derecho a ser elegidos tanto de Puigdemont como de los exconsejeros Comín Ponseti en Andalucía la bronca política por la entrega Vox y un listado con el número de trabajadores sociales de psicólogos que se ocupan que están dedicados a las unidades de violencia machista el listado no identifica esos trabajadores pero sí aclara si están o no colegiados por ejemplo Juan Marín ex vicepresidente de la Junta de Andalucía una cosa